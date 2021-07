Bonje met de buren in Heino: broers weigeren safaritent af te breken (en dat kan ze duur komen te staan)

Deze Laag Zuthemers vonden in Papua Nieuw Guinea hun thuis: ‘Je kunt nooit de hele wereld redden, maar wel lokaal helpen’

24 juli De familie Knigge uit Laag Zuthem leeft een niet alledaags leven. Aan de andere kant van de wereldbol vliegt Wilfred Knigge (35) in kleine vliegtuigjes naar lokale stammen diep in de bergen en de jungle om ze te voorzien van de eerste levensbehoeften. Harriëtte (34) doet op haar beurt vrijwilligerswerk in een vrouwengevangenis en geeft ondertussen thuisonderwijs aan hun twee zoontjes. Een portret van een familie die in de stad Wewak, in Papoea Nieuw Guinea, haar thuis vond.