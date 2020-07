Boot te water bij de Loswal in Wijhe? ‘Je rijdt je auto kapot of belandt in de IJssel’

Liever Raalte dan Rotterdam: innovatie­hub Salland bindt talent aan de regio

2 juli Vier bedrijven uit Salland die actief zijn in de bouwwereld sloegen in september 2019 de handen ineen. Hun gezamenlijke doel: talent aan de regio binden. Hoe? Met het opzetten van de Innovatiehub Salland. De eerste studenten hebben hun schoolproject, stage of traineeship erop zitten. ,,Ik ben blij met deze kans. Ik hoef niet naar Rotterdam of Amsterdam.”