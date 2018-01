Boswachters in Salland waarschuwen: blijf weg uit de bossen!

De belangrijkste boodschap is nu echter: ,,Blijf weg uit de bossen'', aldus boswachter Ine Nijveld. ,,Wegen, fietspaden, wandelpaden: overal zijn ze versperd door bomen. Bij elke storm gaan er wel een paar bomen om, maar dit is ongekend, ook op de Sallandse Heuvelrug. We zijn nu aan het inventariseren en halen weg wat nu in de weg ligt. Dat doen we in principe zelf. Iedereen die een zaagbroek aan kan trekken heeft er vandaag eentje aan. Maar het gaat nog dagen duren voordat het weer veilig is, en opgeruimd. Het is nu echt te gevaarlijk om de bossen in te gaan.''