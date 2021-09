Botsing tussen elektrische fiets en scooter in Raalte: beide bestuurders naar het ziekenhuis

Wijhese buurt schrikt van plan appartemen­ten achter De Tellegen: ‘Woonple­zier is toch ook wat waard’

16 september De kans dat er een appartementengebouw komt te staan op een deel van het groene veld achter De Tellegen in Wijhe, veroorzaakt veel onrust in de buurt. Omwonenden vrezen voor het laatste groene stukje in het oude deel van het dorp. ,,Ik snap dat het geld oplevert voor de gemeente, maar het woonplezier behouden van tientallen gezinnen rondom het veld is toch ook wat waard.’’