Bouw onderkomen De Korenbloem Raalte kost zo goed als zeker meer

Extraatje voor papierinza­me­laars Raalte

31 mei Papierinzamelaars in de gemeente Raalte kunnen een extra bedrag tegemoet zien. Het oud papier dat verenigingen en scholen vorig jaar hebben opgehaald, heeft meer opgeleverd dan verwacht. De oud-papierprijs was dat jaar hoger dan het vaste bedrag per ton papier dat als garantieprijs is afgesproken.