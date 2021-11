Bouwen voor eigen burgers in Olst-Wijhe kan wél: deze 14 starterswoningen gaan naar eigen inwoners onder de 35 jaar

House2Start ontwikkelt in opdracht van de gemeente in de wijk Zonnekamp Oost in Olst veertien woningen met 40 of 60 vierkante meter woonoppervlakte. De woonhuizen komen rechtstreeks uit de fabriek en worden in een halve dag in elkaar gezet. Minimaal drie en maximaal zeven huizen gaan in de verhuur, de rest wordt verkocht. De toekomstige bewoners krijgen een gezamenlijke achtertuin.