Bouwproject SallandWonen op losse schroeven na ophef over omstreden prefabwoningen Slokker

videoWoningbouwcorporatie SallandWonen twijfelt over de bouw van 20 kant-en-klare woningen door bouwbedrijf Slokker Innovate uit Zeewolde. Aanleiding zijn de onthullingen van De Stentor over verzakkingen, scheuren en tochtproblemen met soortgelijke woningen in Apeldoorn, Zeewolde, Culemborg en Ede.

De SP in Apeldoorn heeft inmiddels raadsvragen gesteld over de kwestie. Ook in die stad zijn onlangs tientallen van deze woningen opgeleverd.

Twijfel kwaliteit

SallandWonen gaat de zorgwekkende signalen over de kwaliteit van de woningen nu eerst ‘diepgaand onderzoeken’. De corporatie maakte onlangs met trots bekend 20 prefabwoningen van Slokker te laten bouwen in Broekland, Raalte, Heeten en Olst. ‘In de pers zijn recent verhalen verschenen die twijfel doen ontstaan over de kwaliteit van de producten en de service van Slokker Innovate', schrijft de corporatie in een verklaring. SallandWonen beslist na de onderzoeksresultaten of zij definitief met de aannemer in zee gaan. ‘Ons uitgangspunt is dat onze huurders wonen in kwalitatief goede, veilige en betrouwbare woningen.’

Meeste gunstige prijs

SallandWonen liet twee weken geleden weten dat eind van dit jaar wordt begonnen met de bouw van 20 prefabwoningen. De corporatie liet destijds weten dat Slokker de aanbesteding won op basis van de meest gunstige prijs en kwaliteit. ,,Meerdere bedrijven hebben zich gemeld maar dit bleek het beste concept”, reageerde Marijke Kool, directeur-bestuurder van woningcorporatie SallandWonen twee weken geleden.

Raadsvragen