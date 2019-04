Bouwvakker zwaargewond door vallend blok beton in Olst

Nu nog terrasweer, straks nachtvorst in Oost-Nederland

10:13 Zaten we dit weekend nog in de zon op het terras, na vandaag wordt het een stuk kouder. Woensdag is het overdag zelfs tien graden minder warm dan vanmiddag, zo stelt meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline. Hij waarschuwt fruittelers: een paar graden nachtvorst kan de bloesemknoppen ernstig beschadigen.