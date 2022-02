Nieuwe taalcoaches voor Taalpunt Raalte

Raadsleden Olst-Wij­he gaan in streektaal vergaderen tijdens dialect­maand: ‘Meer aandacht voor Sallands nodig’

De gemeenteraad van Olst-Wijhe gaat op 14 maart in het Sallands vergaderen. Een plan daarvoor van de VVD is met unanieme instemming aangenomen door alle raadsleden. Ook moet de gemeente in overleg gaan met de scholen om te kijken of het dialect een plek kan krijgen in lessen over cultuur.

27 januari