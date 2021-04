Wat doet dat ongewenste bezoek ‘s nachts voor de deur? ‘Raalte moet stoppen met bestrijdingsmiddel spuiten, helemaal in mijn privétuin’

VIDEO Kasten vol sluipwes­pen moeten in Raalte jeukrupsen bestrijden

22 maart Een proef met kasten vol oude eikenprocessienesten moet in Raalte meehelpen om een einde te maken aan de overlast van jeukrupsen. In die kasten parasiteert de sluipwesp, die ook nieuwe nesten van binnenuit kan opvreten. Over een paar jaar moet het ecosysteem zo goed zijn, dat bestrijding van de jeukrups nauwelijks nodig is.