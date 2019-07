Onderne­mers in Dalfsen en Raalte: reddende engel bleek meesterop­lich­ter

11:09 Twee bedrijven uit Dalfsen en Raalte haalden in 2014 en 2015 met open armen een investeerder in huis. Maar beide ondernemingen bleven berooid achter. Maandag is 6 maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist tegen de vermeende meesteroplichter Henry Marc de A.