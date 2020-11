Brand meester in Raalte: mogelijk flinke vertraging online boodschappen na brand in distributiecentrum Jumbo

Update + VideoAl het personeel van het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Raalte is zaterdagochtend geëvacueerd. Bij het distributiecentrum aan de Almelosestraat woedde een grote brand. De brandweer heeft inmiddels het sein brand meester gegeven. Online klanten van de supermarktvestiging moeten mogelijk rekening houden met grote vertraging van hun boodschappen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. In de verre omgeving van het distributiecentrum waren grote donkere rookpluimen te zien. Naast de brandweer kwam daarom ook een ambulance ter plekke om personeel te behandelen dat mogelijk rook ingeademd zou hebben. Personeel werd lange tijd opgevangen in uitgaanscentrum de Leeren Lampe, maar mag ondertussen weer naar het distributiecentrum.

Achteraf bleken de ambulances niet nodig, zegt veiligheidsregio-woordvoerder Maurice van Zoelen ter plekke. Omdat de veiligheidsregio opschaalde naar een grote brand kwamen volgens hem automatisch de ambulances ter plekke. Dat de veiligheidsregio opschaalde kwam volgens Van Zoelen niet zozeer door de grote van de brand, maar door de complexiteit van het pand. ,,Het is een oud pand.’’

Ontstaan in de kantine

Even voor het middaguur gaf de brandweer het sein brand meester. De rook kwam uit het kantoorgedeelte van het distributiecentrum voor onlineverkoop van de supermarktketen. Volgens een medewerker in een bijruimte van de kantine. Volgens de man, die niet met zijn naam in de Stentor wil, zaten er toen de brand uitbrak zo'n veertig medewerkers in de kantine. Binnen enkele minuten na de evacuatie stond iedereen volgens hem buiten.

Meerdere brandweerwagens kwamen op dat moment aanrijden om de brand onder controle te krijgen. De volledige Almelosestraat werd daarom afgezet. De veiligheidsregio IJsselland sprak van een zeer grote brand. Omwonenden, die last hebben van de rook werden geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.

Chauffeurs wachten op lading

Terwijl de brandweer bluste, wachtten aan de andere kant van het distributiecentrum meerdere vrachtwagenchauffeurs om weer in te kunnen laden en het land in te trekken. Vanuit Raalte bevoorraadt Jumbo Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland, vertelt een chauffeur ter plekke. Hij is niet aan het werk, maar woont in de buurt en komt bij de brand kijken.

Volgens de chauffeur moet er vanmiddag nog een grote vracht weg naar Jumbofilialen in de vier provincies. Die bezorging kan volgens hem grote vertraging oplopen. In het distributiecentrum in Raalte pakken medewerkers de boodschappenpakketten in die klanten online bestellen bij een lokale supermarktvestiging.

Volledig scherm Grote rookpluimen boven Raalte. Er woedt een grote brand bij het distributiecentrum van de Jumbo. © News United/Arnold Roolvink