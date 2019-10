Brand Raalte: ‘We hoorden een raam knappen en toen we gingen kijken, sloegen de vlammen al uit de woning’

,,Ik ben helemaal kapot”, zegt de directe buurvrouw van de dinsdagochtend door een brand volledig verwoeste woning aan de Reiger in Raalte. De gepensioneerde vrouw (,,liever geen naam”) weet dat zij en haar man de nacht niet thuis kunnen doorbrengen. ,,We hebben rook- en roetschade en slapen daarom in elk geval vannacht in hotel De Zwaan.”

Een overbuurvrouw die ook anoniem wil blijven, zegt dat zij deze tragedie ‘absoluut niet heeft zien aan komen’. ,,We hoorden een raam knappen en toen we gingen kijken, sloegen de vlammen al uit de woning. Mijn man heeft om tien over half twaalf een foto gemaakt. Ik stond helemaal te trillen. Met deze buren hebben we nauwelijks contact. We zeggen wel ‘hallo’ tegen elkaar soms wordt er bij de ander een pakketje voor ons bezorgd en andersom.”

Terug naar de directe buren. De buurman was in zijn garage wat spullen aan het klaarleggen, omdat hij woensdag zijn in Diever gestalde caravan wilde gaan ophalen. ,,Plotseling zag ik allemaal rook en ik dacht dat die uit de garage kwam. De rook bleek van de buren te komen”, zegt zijn echtgenote. ,,Ik heb nog geprobeerd 112 te bellen, maar kwam er niet door. Later begreep ik dat een leerling van een middelbare school het alarmnummer al had gebeld. Ik heb nog even met mijn buurvrouw gesproken. Ze was helemaal van de kaart.”

Niemand thuis

Volgens de buren wonen in de getroffen woning een man en vrouw van begin veertig met twee jonge kinderen, een poes en een hond. Op het moment van de brand was er niemand thuis. ,,De auto van de vrouw stond nog op de oprit en daarom waren we bang dat er mogelijk nog iemand in de woning zou zijn, maar dat was gelukkig niet het geval.”