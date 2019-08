Brandweer voorkomt overslag brand in bedrijfsbusje in Raalte

Gehandicap­ten kunnen straks op acht extra stations in Oost-Nederland instappen

11:46 Op acht stations in Oost-Nederland kunnen mensen met een beperking in de toekomst vragen om de trein in geholpen te worden. Op een groot aantal stations in Oost-Nederland is de service al beschikbaar. De uitbreiding vindt plaats in de periode 2020-2025.