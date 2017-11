Broeklanders doen boodschappen bij de boerenburen

Vijftien gezinnen in Broekland kopen wekelijks hun levensmiddelen bij zes boeren in de buurt. Vlees, groente, fruit, eieren, soms kip of konijn. Voedselcoöperatie ‘Autark’ draait nu een paar maanden en het loopt als een tierelier.

,,Het werkt eenvoudig. We hebben een website, daar vul je een boodschappenlijstje in en op zaterdag kun je je kratje proviand ophalen’’, zegt Mireille Groot Koerkamp. ,,Eenmaal in de vijftien weken ben je aan de beurt om de boodschappen bij de boerderijen te verzamelen. Dat kost een uurtje. Je schiet het geld voor. Wie zijn kratje komt ophalen, rekent af. Gemiddeld koopt iedereen voor zo’n 18 euro per week.’’

,,Hoe het zo gekomen is? Nou, je woont in een boerendorp, je bent buren van een boer, maar je koopt boodschappen bij een supermarkt. Dat is onzin’’, zegt Mireille Groot Koerkamp. ,,Ik las ergens dat een gemiddelde avondmaaltijd 35 duizend kilometer heeft afgelegd voordat het op je bord ligt. Toen zag ik het idee van Herenboeren in Brabant, waar ze met honderd gezinnen een boerderij bezitten, met een boer in dienst. Goed plan, maar waarom een boer aanstellen als je die hier in de buurt al hebt?’’

Volledig scherm Thijs Holtkuile laadt proviand in. © Gerard Vrakking

De Broeklandse voedselcoöperatie Autark ging in maart van start. Jeroen Korterik bedacht de werkwijze, en bouwde een website. ,,Niet mooi, wel functioneel’’, aldus Korterik. ,,De boeren houden hun aanbod online bij. Van donderdag tot zaterdagochtend kunnen wij bestellen via de site. Op zaterdagmiddag haalt iedereen de bestelling op. Simpel.’’

Verrast

De deelnemers zijn opgetogen. ,,Ik was enorm verrast door te zien wat we hier in de buurt allemaal hebben’’, zegt Paulien ten Klooster. ,,En het smaakt heel veel lekkerder.’’

,,Je weet wat je krijgt, zonder dat er een sticker op hoeft te zitten’’, zegt Jeroen Korterik. ,,Thijs Holtkuile, zoon van de varkensboer, laat nu zelfs een aantal biggen in het stro scharrelen, speciaal voor ons, zodat we met de voedselcoöperatie scharrelvlees kunnen kopen.’’

,,De verbinding tussen producent en consument vind ik mooi’’, zegt Frans Duteweerd. ,,Ik ben wat ouder, en ontmoet hierdoor andere mensen. Wat mij betreft vergroot deze coöperatie de leefbaarheid in het dorp.’’

Nadelen

Zijn er dan geen nadelen?,,De producten zijn seizoensgebonden. Je moet het doen met wat er is’’, zegt Groot Koerkamp. ,,Groenten in de winter is nog een lastige. Zijn we nog zoekende. En we hebben de zaterdag als afhaaldag. Voor sommigen komt dat slecht uit.’’

Verder is zo’n voedselcoöperatie volgens de deelnemers in Broekland een absolute aanrader. ,,Estella Franssen van de stichting Ulebelt gaf ons begin dit jaar een voorlichting’’, zegt Groot Koerkamp. ,,Met een groep hebben we direct ons plan bepaald. We willen geen vast voedselpakket, zoals bij een voedselbank of een ‘Hello Fresh’. We kiezen ‘à la carte’ voor producten. Verder verkiezen wij ‘dichtbij’ boven ‘biologisch’ of ‘duurzaam’. Iedere coöperatie moet dat zelf bepalen. Ook kies je als groep voor je leveranciers. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wie interesse heeft om een coöperatie te starten, helpen we graag op weg.’’