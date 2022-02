Broeklanders willen hun geliefde kerk ombouwen, maar dan moet wél het asbest van het dak

Koppels Olst-Wij­he staan te trappelen om te trouwen, verdubbe­ling vergeleken met voor corona

Heel wat stellen in Olst-Wijhe hebben gewacht met trouwen tot na de coronacrisis. Maar liefst 23 (betaalde) trouwceremonies staan gepland tot en met mei. In het jaar voor corona, 2019, stapten in het eerste vijf maanden twaalf paren in het huwelijksbootje gestapt. „Veel mensen hebben het uitgesteld.”

24 februari