Broeklanders zijn trots op behoud van hun dorpsfeesten

Duo steekt vuurwerk af in Raalte

23 juli Terwijl het kurkdroog is en slechts een klein vonkje genoeg is om een stuk berm te ontvlammen, vonden twee mannen het zondagavond wel een aardig idee om aan de Kanaaldijk in Raalte vuurwerk af te steken. De politie heeft boetes uitgedeeld en het resterende vuurwerk in beslag genomen.