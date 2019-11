Brouwers uit Haarle wijden tripelbier De Neuze aan de bekendste taxichauffeur van Salland

Sluiting basis­school is mokerslag voor Boskamp, emotionele ouders eisen extra onderzoek

13 november Na 102 jaar moet de St. Aloysiusschool in Boskamp sluiten. Na de kerstvakantie verhuizen de leerlingen naar basisschool De Holsthoek in Den Nul. Dit heeft het schoolbestuur dinsdagavond aan vele tientallen ouders meegedeeld tijdens een met emoties overladen bijeenkomst. Het gebouw verkeert in zeer slechte staat en de luchtkwaliteit is onvoldoende. Sluiting is de enige optie, aldus het bestuur. Een aantal ouders weigert zich hierbij neer te leggen.