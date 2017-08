Buitenbaden Salland blijven bijna allemaal langer open

De Tippe in Heino zou dan ook de poort sluiten, maar blijft in elk geval in gebruik tot en met vrijdag 8 september. De openingstijden worden wél aangepast. Zo kunnen badgasten er van maandag 4 tot en met vrijdag 8 september terecht van 15.00 tot 20.00 uur. Van dinsdag tot en met vrijdag is De Tippe in die periode ook geopend van 6.45 tot 8.45 uur. Deze week gelden nog de gebruikelijke openingstijden (doordeweeks van 6.45 tot 20.00 uur, weekend van 12.00 tot 17.00 uur).

Wijhe

De Welters in Wijhe en De Oase in Heeten sluiten af met het traditionele zwemmen voor en met honden. Dat feest gaat sowieso door, ook bij hondenweer. In Wijhe gebeurt dat op zaterdag 9 september, in Heeten een dag later. In De Welters kan het publiek volgende week maandag, woensdag en vrijdag terecht (7.00 tot 16.45 en 18.30 tot 20.00 uur), op zaterdag (7.30 tot 17.00) en op zondag (10.00 tot 17.00). Mogelijk volgt er nog een week waterpret in Wijhe.

Mogelijk luidt De Oase komende zaterdag of zondag het reguliere zwemseizoen uit, afhankelijk van de weersverwachtingen voor volgende week. Het bad is op werkdagen open van 13.00 tot 20.00 en in het weekend van 13.00 tot 20.00 uur.