Buitencentrum Sallandse Heuvelrug geeft astronomen in de dop stoomcursus

,,Heeft iedereen de sterrenkaart in elkaar kunnen zetten?”, vraagt Kees Kaspers aan een groepje zeer jonge astronomen in de dop. ,,Is het niet gelukt, dan geeft dat niks. Want het was best moeilijk.” Een enkeling houdt het geknutselde stukje sterrenkunde omhoog. Trots vertelt de jongen dat hij het zelfs al heeft gebruikt. ,,Ik heb de kleine beer heel goed kunnen zien deze week.” Kaspers knikt bevestigend: ,,Het was inderdaad een heldere week.”