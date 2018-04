Oost-Europese arbeidskrachten met wie communicatie lastig is, afspraken die niet worden nagekomen en nodeloze vertraging. De ergernissen over 'geklungel' bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Salland nemen toe. En de klachten klinken steeds luider.

Minstens vijf keer doken er onaangekondigd Oost-Europese arbeidskrachten van aannemer VolkerWessels Telecom in zijn voortuin op voor de aanleg van glasvezelkabels. Telkens weer moest Aad van der Burg uit Broekland ze manen om hun werk ongedaan te maken, omdat ze in een ongewenste richting spitten. Dit voorbeeld staat niet op zich: in het buitengebied van Salland klinken klachten over arbeiders die bij het graven de makkelijkste weg zoeken en afspraken schenden.

Boosheid

Vrijwel elke ontmoeting in zijn voortuin heeft volgens Van der Burg geleid tot boosheid over en weer. Doorgaans geuit in lichaamstaal. ,,De meeste jongens komen uit Oost-Europa en spreken geen Nederlands'', stelt Van der Burg, die twaalf jaar geleden verhuisde van Berkel en Rodenrijs naar de Wijheseweg in Broekland. ,,Geboren Sallanders pikken dit geklungel misschien, maar ik laat die kabels er net zo lang uittrekken totdat ze de afspraken nakomen.''

Inmiddels liggen de kabels op de juiste plek. Zij het dat ze nog op aansluiting wachten. Dat kan nog wel even duren. Bij de woning van Marty Logtenberg aan de Wechelerweg in Mariënheem steken de uiteinden van twee kabels sinds de kerstdagen werkeloos boven de grond uit. Ze zijn nog niet aan elkaar gekoppeld. Ook ontbreekt de verbinding met de kabels die zijn aangelegd bij de openbare weg, 120 meter verderop.

Geen zin

Desondanks heeft Logtenberg monteurs van provider Caiway aan de deur gehad die de huisaansluiting wilden voltooien. ,,Dat had geen enkele zin. Ze hebben zelf kunnen constateren dat ik nog geen signaal in de woning heb.'' Diverse buren zitten in dezelfde situatie, terwijl huizen aan de overkant van de straat al wel zijn aangesloten.

Fouten

Marieke Seinen, woordvoerder van opdrachtgever Communication Infrastructure Fund (CIF), erkent mede namens VolkerWessels Telecom dat er in beide gevallen fouten zijn gemaakt. ,,Dat vinden wij heel vervelend, maar het blijft mensenwerk'', stelt zij. ,,Het belangrijkste is dat wij de problemen constateren en oplossen. Mensen die wensen of klachten hebben, kunnen contact met ons opnemen.'' Seinen zegde gisteren toe dat zowel huize Van der Burg als Logtenberg binnenkort is aangesloten.