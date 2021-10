Bunniker Jorrit-Jan Eijbersen voorgedragen als burgemeester van Hellendoorn

Voorafgaande aan deze openbare bijeenkomst vergaderde de gemeenteraad in beslotenheid over de twee nog overgebleven kandidaten voor het burgemeestersambt, een functie waarop 28 mensen solliciteerden. De raad kiest voor bestuurlijk zwaargewicht Eijbersen, die volgens Knobben volledig aan de opgestelde profielschets voldoet. De naam van de ‘verliezer’ werd niet bekendgemaakt om eventuele reputatieschade te voorkomen.

Eijbersen is sinds 2019 wethouder van de gemeente Gooise Meren met onder meer havens, vastgoed, ruimtelijke ordening & omgevingswet, grondbeleid, vergunningen & handhaving in zijn portefeuille. Van 2010 tot 2019 was hij wethouder en eerste locoburgemeester in de gemeente Bunnik. Daarvoor had hij een eigen bedrijf. Hij woont in Bunnik met zijn partner en drie kinderen.