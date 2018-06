Burenruzie over hoogte clubhuis dreigt in Heino te escaleren

Laag Zuthem vreest 140 km-trei­nen

20 juni Scheuren in muren en last van trillingen. Sinds de nieuwe treinen van Blauwnet vanaf december tussen Zwolle en Enschede rijden, maken inwoners uit Laag Zuthem zich grote zorgen. En met de nieuwe sneltrein, die vanaf komende zomer met 140 kilometer per uur voorbijraast, vreest het buurtschap alleen maar meer ellende.