Burgemeester krijgt volle laag bij boerenprotest in Raalte: ‘Je moet je doodschamen!’

Na Zwolle en Deventer, ook noodveror­de­ning in Raalte voor boerenpro­tes­ten bij distribu­tie­cen­tra Jumbo

Na de gemeenten Zwolle en Deventer gaat nu ook de gemeente Raalte ingrijpen bij de boerenprotesten. Er gaat een noodverordening in vanaf 13.30 dinsdagmiddag om te zorgen dat de blokkades bij de distributiecentra van de Jumbo stoppen. Dat maakt de gemeente Raalte zojuist bekend. Het is een van de laatste protestacties in de regio die nog gaande is.

5 juli