Burgemeester praat op 4 december met betrokkenen over wantoestanden arbeidsmigranten in Heino

Omstandigheden ‘erbarmelijk’

Vakbond FNV sloeg medio november alarm over de leefomstandigheden voor de circa 200 arbeidsmigranten op Old Heino. Die zijn volgens de vakbond ‘erbarmelijk’. De migranten zitten volgens de FNV in te kleine kamers zonder privacy, betalen buitenproportioneel veel huur (100 euro per week), en moeten ‘om de haverklap’ controles ondergaan. Bovendien staan de migranten niet ingeschreven in de gemeente Raalte, waardoor zij geen huisarts kunnen bezoeken als dat nodig is. EEA-directeur Dirko van Essen bestrijdt de kritiek van de FNV: ,,Wij kunnen ons niet vinden in het geschetste eenzijdige beeld.’’