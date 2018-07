Burgemeester Raalte: 'Oorzaak vertrek Hiemstra lag op persoonlijke vlak'

Dat schrijft burgemeester Martijn Dadema aan Ben Nijboer van de raadsfractie BurgerBelangen. Hij had in de raadsvergadering in juni vragen gesteld over het plotselinge afscheid van Hiemstra. Enkele uren voordat hij opnieuw geïnstalleerd zou worden als wethouder van Raalte, trok de Deventenaar zijn kandidatuur in.