BurgerBelangen peilt reacties over effecten van plannen kruispunt Bos Raalte

Synagoge Raalte definitief over naar echtpaar uit Den Nul

14:04 De voormalige synagoge in Raalte is definitief overgegaan in andere handen. De handtekeningen voor het passeren van de acte zijn gezet. Guusta Zuurbier en Johan Jonker, inwoners van Den Nul, hebben het gebouw overgenomen van de Vrij-Katholieke Kerk.