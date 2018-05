BurgerBelangen Raalte dreigt met lege handen te komen staan

video De exodus van de brievenbus gaat door

12 mei PostNL geeft opnieuw gas bij het weghalen van brievenbussen: Gelderland raakt in juni een derde kwijt. In Overijssel werd het aantal vorig jaar nagenoeg al gehalveerd - van 1153 naar 695 - en in Flevoland was het niet anders. Zelfs als tante pos concurrent Sandd uit Apeldoorn overneemt - zoals alom wordt gefluisterd - heeft dat 'geen invloed op het beleid'. De exodus van de brievenbus gaat door.