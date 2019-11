Burgers Olst-Wijhe massaal in geweer tegen hoge windmolens

Kleinschalig landschap

De werkgroep is blij dat er zoveel reacties zijn ingediend op het ‘Ontwerp Ruimtelijke visie Duurzame Energie’. ,,Dit geeft wel aan dat het erg leeft. Wij vinden hoge windmolens niet passen in het kleinschalige landschap van Olst-Wijhe. Bovendien zijn er nog veel zaken zoals de gevolgen voor de gezondheid niet bekend. Het risico is te groot. De gemeente kan volgens ons beter inzetten op zonne-energie en monovergisters (vergisten van dierlijk mest tot biogas, red.)”, zegt een woordvoerder van de werkgroep.

Vanwege het grote aantal zienswijzen heeft het college van B en W besloten extra tijd te nemen voor de beantwoording ervan. B en W willen deze extra tijd ook gebruiken ‘om onder andere de cijfers in de visie waar mogelijk te actualiseren’, aldus een gemeentewoordvoerder. Het college streeft ernaar de energievisie eind februari ‘beeldvormend’ te behandelen in de gemeenteraad. In dat geval kan in maart de gemeenteraad hier een besluit over nemen.