Bus vol vrijgezellen uit Heino op jacht naar liefde in Wijhe

Hun partners schoten snel in de stress, maar hoeven zich geen zorgen te maken. Marlinde Baarslag, Inge van der Linden en Hester Demte-Kalis organiseren de busreis naar Wijhe niet voor zichzelf, maar voor de vrijgezellen van Heino die een partner zoeken. Zij koppelen niet op afstand via een datingsite, maar in de ouderwetse gezelligheid van een kroeg. Op zomaar een zaterdag, 24 maart. Onder het motto: Dorp zoekt date.

Datingshow

Marlinde Baarslag, die al vele jaren met het idee van een live datingshow rondloopt, beantwoordt de vragen namens de drie spontane relatiebemiddelaars. Zij baat proeflokaal Buuffie's in Heino uit met haar levensgezel, Kim van de Worp. Hoe heeft zij hem leren kennen?

,,Ik kom uit Hardenberg en stond daar op zaterdagavond altijd gezellig biertjes te tappen in The Old Inn. In 2003 ben ik fulltime gaan werken in Tivoli in Raalte. Daar ontdekte ik dat je een partner ook in een andere plaats kunt vinden. Toen mijn oude kroegbaas en beste vriend Bert Bos op bezoek kwam, wees ik naar iemand aan de bar. 'Dat is de man van mijn dromen. Met hem zou ik oud willen worden'. Kim en ik wonen sinds 2004 samen en hebben een dochter, Bliss (11), en een zoon, Doutzen (9).''

Zijn de vrijgezellen in Heino niet in staat om op eigen houtje een partner te vinden?

,,Als je in het eigen dorp geen geschikte kandidaat vindt, moet je het lot elders tarten. Maar het is niet altijd even makkelijk om dat via een datingsite te doen. Misschien moet je er wel helemaal voor naar Leiden. Het is ook niet gezellig om alleen naar een dorp in de buurt te gaan waar je niemand kent. In een bus kunnen onze vrijgezellen als vanouds samen op stap. Wij begrijpen heel goed dat ze liever niet alleen blijven en gunnen ze een partner. Het zijn zulke leuke mensen.''

In Wijhe kun je zelfs geen goeie geit vinden. Wel een geschikte wederhelft?

,,Ik was nog nooit in Wijhe geweest en daarom zijn we er in carnavalstijd op verkenningstocht naartoe gegaan. Het was er heel gezellig en we kregen er meteen aanspraak. De kroegeigenaren stonden ook open voor het idee. We kunnen daar terecht in De Slinger, 't Proathuus en De Oranjerie. Voor elk wat wils. We hebben ook al afgesproken dat de mensen uit Wijhe op 21 april een tegenbezoek brengen. Behalve Buuffie's doen dan Marktzicht en De Baron ook mee.''

Loopt het al storm?

,,We hebben één bus al bijna volgeboekt, dus misschien rijdt er wel een tweede. Vooral dertig-, veertig- en zelfs vijftig-plussers. Iedereen mag mee. Jong en oud, vrouw en man, homo en hetero. Iedereen moet tien euro voor de bus lappen en verder zijn de drankjes voor eigen rekening. ''

Hoe gaan jullie bij het koppelen te werk?

,,Eerst laten we de deelnemers wat moed indrinken en in de stemming komen. Ongetwijfeld zingen we: 'Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent'. Intussen kan iedereen haar of zijn profiel aanmaken en het velletje aan de liefdesmuur hangen. Dan gaan we speeddaten. We houden de tijd bij met een kookwekkertje. Na elke ronde krijgt iedereen een andere kandidaat tegenover zich. Maar alles op vrijwillige basis. Wanneer mensen een klik krijgen, mogen ze natuurlijk samen aan de bar verder praten. Als twee mensen een date afspreken, is de avond al geslaagd.''

Wat doen jullie als de buschauffeur in Wijhe verstrikt raakt in de liefde?