Buurt laat geen traan om sluiting café Gina's in Raalte

Hij draait er niet omheen, de buurtbewoner van het café Gina's aan de Deventerstraat in Raalte. Nu de kroeg dicht zit, zal hier en daar in woningen enig gejuich zijn opgestegen. ,,Er wordt hier in de buurt geen traan gelaten om de sluiting van het café'', verzekert de man.

Hij wil alleen anoniem reageren op de inval van de politie, de gemeente en de belastingdienst, dinsdagochtend in het café Gina's en het restaurant The Flinstones. Datzelfde geldt voor andere bewoners. Op voorwaarde dat ze niet hun naam terugzien in het artikel, zijn ze bereid hun verhaal te doen.

Overlast

De man van de Deventerstraat herinnert aan de overlast die de buurt ondervond van café Gina's. ,,Geluidsoverlast, het parkeren van auto's op de stoep, noem maar op. We hebben er vaak wat van gezegd, maar er werd weinig mee gedaan. Ah, de bende achter het café heb je al gezien.''

De inval in het restaurant The Flinstones komt voor een bewoonster van de Brugstraat niet als een verrassing, laat ze optekenen. ,,Het restaurant is vorig jaar open gegaan. Sindsdien is het een handvol dagen open geweest. Vreemd toch? Niemand snapt het. Maar je zag er altijd wel licht branden.''

Geld

Een andere Raaltese die aan de Brugstraat woont, denkt dat het restaurant sinds de opening vorig jaar twee weken klanten over de vloer heeft gehad. Langer niet. ,,Ze hebben best veel geld gestopt in het restaurant. Als de eetgelegenheid dan maar zo weinig open is, is dat toch merkwaardig?''