Buurt uit zorgen over opvang van jonge vluchtelingen op Summercamp Heino

Wijhese korenmolen wekenlang in de steigers voor ‘routine­klus­je’: ‘Riet moet vervangen worden’

De Wijhese korenmolen staat een paar weken lang in de steigers. De rieten kap moet in zijn geheel vervangen worden, een klus die voor het laatst in 1978 uitgevoerd werd. ,,Het is weer tijd”, zegt molenaar Jan Arink (69) uit Wijhe. Over een paar weken kan de molen weer draaien. ,,Het is een klus die eens in de tientallen jaren moet gebeuren.”

28 oktober