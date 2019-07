Campings binden gasten tijdens extreme hitte met citroenen, een zwembadje en koele binnenruimtes

Appelman kan zich goed voorstellen dat mensen nu liever thuis met gesloten vitrages verkoeling zoeken of op een werkvloer met airconditioning verblijven. Op De Joxhorst is de zwemvijver volgens hem ‘een hit’, ook al omdat daar voldoende schaduw is. ,,Verder delen we één of twee keer per dag ijsjes uit en hebben we de douches afgesteld op 28 graden zodat gasten kunnen afkoelen. We wijzen nu ook plekken aan waar het relatief koel is. De komende dagen verwachten we een aantal nieuwe mensen. Heel bewust willen we voorkomen dat het hutjemutje komt te staan.”