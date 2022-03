Carmel College en Raalte doen nog onderzoek, maar toekomstidee voor dit oude schoolgebouw ligt klaar

‘Reuring in Salland’ tekent nieuwe toekomstvi­sie op, maar de initiatie­ven die het oplevert zijn nog mooier

Sallanders gaan samen werken aan een nieuwe toekomstvisie. Onder de titel Reuring in Salland zijn er op 10 maart en 14 april bijeenkomsten in het Holstohus in Olst. Iedereen kan meedenken en meepraten over thema’s die voor de toekomst van Salland belangrijk zijn.

7 maart