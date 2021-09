Carmel College in rouw om dood 14-jarige leerling bij ongeluk in Heeten: ‘Je voelde direct de schok’

VIDEO + POLL Van biertje met polsbandje tot lege kantine: zo gaan sportclubs in Oost-Nederland om met verplichte corona­check

26 september Het afstand houden is verdwenen, maar sportclubs krijgen er de toegangscheck tot de kantine voor terug. Dat vinden ze zeker geen versoepeling van de coronamaatregelen. Of ze hun leden blijven controleren is nog maar de vraag, blijkt tijdens een rondgang door deze regio. ,,Vrijwilligers kun je dit niet aan doen.”