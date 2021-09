Carmel College Raalte richt herdenkingsplek in voor overleden leerling (14) uit Heeten: ‘Veel respect voor alle begeleiding’

Kerkplein in Olst wordt groen dorpshart: ‘Veel mensen zien de potentie van dit dode plein’

27 september Er is geen geld van de gemeente beschikbaar, maar is wel een grote groep Olstenaren die zich inzet om van het Kerkplein een kloppend dorpshart te maken. In de zomer van 2022 moet het Kerkplein vernieuwd zijn, binnenkort worden de eerste schetsen gepresenteerd. Gerry Herbst bracht het balletje anderhalf jaar geleden aan het rollen en ziet dat er schot in de zaak komt. ,,Ik ben blij dat veel mensen de potentie van deze plek zien.’’