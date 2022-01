Carnaval Raalte verplaatst naar eind mei: ‘Zo hebben bouwgroepen iets om naar uit te kijken’

Geen polonaise in de winterse vrieskou, maar in juni: carnaval­vie­rend Holten zet in op Pinkster­week­end

Verkleedkist van zolder, confetti uit de kast. Carnavalsvereniging de Fienpreuvers in Holten heeft de knoop doorgehakt. Dit jaar komt er carnaval. En wel in het Pinksterweekend, in juni. ,,We zijn geïnspireerd door het carnaval in het Duitse Damme”, zegt Michel Nijenhuis van De Fienpreuvers.

24 januari