CDA-Kamerlid Maurits von Martels na Troonrede: aanpak N35 dichterbij door miljardenfonds

Gosse Jongstra ontfermt zich over oudere dame na ernstig ongeval op de Boskamp: ,,Ze was volledig van slag”

16 september ,,Een enorme knal en daarna een gekrijs en gegil dat door merg en been ging. Dit blijft nog wel een tijdje in mijn hoofd zitten.” Gosse Jongstra was zaterdagmiddag rond half vier thuis op de Boskamp, bij Olst, appels aan het plukken, toen het even verderop misging. Op de Eikelhofweg bleek een automobiliste vier stilstaande motorrijders te hebben aangereden.