CDA Raalte probeerde kwestie Vloedgraven onder pet te houden

video Zo gaat dat in Marle: de sleutel zit in de deur en honden blaffen in het stembureau

12:06 De sleutel van het huis hangt in het slot in de voordeur. Zo gaat dat in Marle. Ons kent er ons. En iedereen is te vertrouwen. En wat een verschil met vorig jaar toen Q-Music het kleinste stembureau van Nederland op stelten zette. Vandaag tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is het er lekker rustig.