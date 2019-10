Celstraffen voor gigantische handel in vuurwerk vanuit Oost-Nederland

Dat bleek donderdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. De verdachten hadden alleen oog voor geldelijk gewin en namen daarmee grote risico’s op de koop toe. Zo werd op 1 december 2016 na een inval in een loods in Zwolle een nabijgelegen loods in alle haast leeggehaald. De 870 kilo zwaar professioneel vuurwerk werd in een vrachtwagen geladen en in een woonwijk in Olst achtergelaten. Bij een ontploffing waren meerdere levens in gevaar geweest, aldus de rechtbank in Zwolle.

De loods in Zwolle werd ontdekt nadat in Duitsland een pakketje was onderschept, afkomstig uit Raalte, met daarin 19.500 euro aan contanten. In de woning van de 35-jarige H. werd nog eens 95.000 euro contant gevonden. Ook had hij vele bestellijsten van vuurwerk in bezit. Hij is in 2013 al veroordeeld voor de handel in illegaal vuurwerk. Tegen H. was 3,5 jaar cel geëist.