Chauffeur Hans vocht jaren tegen het grote Vos Transport en is nu een blij man: ‘Ik krijg eindelijk mijn geld’

Nieuw Heeten krijgt meer woningen, maar er is ook zorg: ‘Laatste mogelijk­heid om te bouwen tot 2026’

Starters-, vrijstaande en levensloopbestendige woningen. Nieuw Heeten is straks een mix aan huizen rijker. Het bestaande plan wordt uitgebreid naar fase twee, waardoor er nog meer woningen beschikbaar komen. Hoewel Plaatselijk Belang daar blij mee is, zijn ze niet gerust op de toekomst. „We willen graag mensen in het dorp houden.”