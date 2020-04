Combi Supermarkt in Raalte moet deuren sluiten: ‘Huur is niet te betalen’

Meteoriet die 12 september over ons hoofd vloog, is een zusje van de steen in Diepenveen

27 april De meteoriet die op 12 september werd waargenomen boven onze regio en een dag later neerplofte in het Duitse Flensburg, blijkt een zusje te zijn van de wereldberoemde steen in Diepenveen. Beide meteorieten behoren volgens Werkgroep Meteoren tot de relatief zeldzame koolstof-chondrieten.