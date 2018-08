Communicatiebureaus Heino bundelen krachten

interview Gait (92) en Mariëlle (24) hebben Stöppelhae­ne in hun hart gesloten

19 augustus Niet minder dan zo'n duizend vrijwilligers (!) stropen de mouwen op voor het welslagen van Stöppelhaene in Raalte. Gait van Dartel was er een van het eerste uur. Zijn nicht, Mariëlle Booijink, zit in het bestuur van het vijfdaagse Sallandse oogstdankfeest, dat woensdag losbarst. Twee familieleden over een festijn, waarop het balanceren is tussen traditie en commercie.