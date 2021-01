Concours Mariënheem draait op voor schade aan peperduur paard na omgewaaide tent in 2017

Vier pizzeria’s in Holten; nieuwe Foodbar DaVinci ziet ondanks groot aanbod volop kansen liggen

12:00 Eten Holtenaren alleen maar pizza of lusten ze ook nog wat anders. Die vraag borrelt op nadat de nieuwe Foodbar DaVinci, die deze week aan de Dorpsstraat haar deuren opende, de vierde pizzeria in het dorp is. En dat ten opzichte van twee cafetaria’s in het centrum Holten en eentje erbuiten.