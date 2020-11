Corona-teststraat in Raalte klaar voor de opening: ‘Mensen kunnen van ‘s morgens tot ‘s avonds terecht’

Aan de Zompstraat in Raalte wordt dinsdagochtend een corona-testlocatie van GGD IJsselland geopend. Van 's morgens 8.00 uur tot, indien noodzakelijk, in de avonduren kunnen Sallanders zich hier laten testen op het coronavirus. ,,Er kan flink opgeschaald worden.”

Na een aantal weken voorbereiding, wordt de teststraat dinsdagochtend door wethouder Gerria Toeter geopend. Het gaat aan de Zompstraat niet om een drive-in teststraat. Mensen moeten hun fiets of auto parkeren en kunnen lopend naar binnen voor de test.

Flexibele openingstijden

Er kan zeven dagen per week worden getest in Raalte. En, indien noodzakelijk, is de testlocatie open tot in de avond. ,,We starten dagelijks meestal om 8.00 uur. De opening van de teststraat is afhankelijk van de vraag van die dag. De testen worden ingedeeld in tijdblokken. Bij weinig vraag, werken we bijvoorbeeld alleen in de ochtend. Bij veel vraag de hele dag en zelfs ook in de avond", vertelt communicatiemedewerker Christine de Ruiter van GGD IJsselland.

De GGD start met het inplannen van ongeveer 150 tests per dag in Raalte. De Ruiter: ,,Er kan nog flink opgeschaald worden, als er meer vraag is. In hoeverre er opgeschaald kan worden is ook afhankelijk van de capaciteit van de laboratoria die de tests verwerken.”

Voor Raalte en omgeving

In principe is de teststraat voor mensen voor wie Raalte de dichtstbijzijnde locatie is. ,,Maar het kan ook zijn dat mensen uit andere delen van IJsselland worden doorverwezen als zij bijvoorbeeld het snelst getest kunnen worden in Raalte”, zegt GGD-medewerker De Ruiter.

In eerste instantie werken er twee GGD-medewerkers tegelijkertijd op de testlocatie. ,,We starten met één shift met twee personen in één testunit. We kunnen opschalen naar twee units en vier shifts.”