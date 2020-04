Corso in de knel, maar Stöppelhaene gaat (nog) door: ‘Het is tijd voor een feestje’

De corsocommissie van het oogstfeest in Raalte komt vanavond bij elkaar om te kijken of het oogstcorso van Stöppelhaene nog wel door kan gaan. Het feest is pas in augustus, maar de bouw van de wagens had al in volle gang moeten zijn. ,,Ik denk niet dat we dat gaan redden", zegt Sabine Meijer van de scouting-groep.