Creatieve klompenmaker wil méér toeristen naar Salland trekken: ‘dit móet je gezien hebben’

Het moet opnieuw een publiekstrekker worden, maar voor de maker wel behapbaar en te financieren. De oeroude verfleverancier Old Holland (sinds 1664) levert de olieverf in 18 kleuren, die beeldend kunstenaar Paul Balk voor Dijkman in 127 kleuren zal mengen voor het kunststuk. Dijkman is zelf al maanden druk met de voorbereidingen. ,,Het is niet alleen klompjes schilderen’’, zegt hij. ,,Het is het hele plan, de voorbereidingen, de afbeelding uitvergroten in pixels, de overzichten, alles omschrijven, stickers schrijven met kleurcodes, de klompjes in letterkasten stoppen, noem maar op. Het is gigantisch veel werk en erg tijdrovend.’’ Wanneer het nieuwe kunstwerk af is? ,,Dat kan ik nog niet zeggen. Ik hoop weer hulp te krijgen van vrijwilligers om de klompjes te schilderen. Als alles voorspoedig verloopt: over een jaar ofzo?’’