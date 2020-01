Crowdfundactie voor Joop uit Olst om hem naar zijn laatste rustplaats te brengen: West-Papoea

Via een crowdfundactie proberen ze voldoende geld op te halen om Roemajauw te laten terugkeren naar zijn geboortedorp in West-Papoea, waar hij dan begraven kan worden. De aimabele Olstenaar overleed op oudjaarsdag, toen hij tijdens een kerkdienst in elkaar zakte. Reanimatiepogingen mochten niet meer baten. Roemajauw laat zijn vrouw Maria, vier kinderen en zes kleinkinderen achter, waaronder Yosina Roemajauw, die in 2018 The Voice Kids won.

Joop Roemajauw had geen uitvaartsverzekering, want hij had altijd gedacht ooit terug te keren naar de provincie Biak. Dat was zijn allergrootste wens. Hij moest de regio en al zijn familie in 1984 halsoverkop achterlaten, omdat hij niet meer veilig was.