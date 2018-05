Cubaanse ambassadeur bezoekt Raalte

Olst-Wij­he werkt aan raadsbreed akkoord

14:13 Alle zes fracties in de gemeenteraad van Olst-Wijhe willen onderzocht hebben of een akkoord haalbaar is dat raadsbreed wordt gedragen. Een akkoord dat niet helemaal dichtgetimmerd is, maar op hoofdlijnen is opgesteld. Dat hebben de fracties formateur Lydia Pieters laten weten.