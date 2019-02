Boek over Boeteler­veld en Schoonhe­ten vliegt weg

12:00 Het boek ’Verhalen van het landschap’ is gewild. Van het boekwerk, waarin verhalen zijn gebundeld van (oud-)inwoners van het gebied Het Boetelerveld en Schoonheten, is de derde druk verschenen. Exemplaren zijn elke woensdag tussen 10.00 en 12.00 uur voor twaalf euro te koop in het Annahuis in Raalte.